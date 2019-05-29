Davutoğlu’nun açıklamasında dikkat çeken TRT ayrıntısı...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır programının, TRT tarafından logosuz iki ayrı kamerayla takip edildiği öğrenildi.

Yeni parti kuracağı ve Diyarbakır’da partiye dair açıklamalar yapacağı ileri sürülen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun beklenen ziyareti önceki gece gerçekleşti. “Gönül Köprüsü Platformu” tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katılan Davutoğlu’nun programına, daha önce Tayyip Erdoğan’ın da Diyarbakır programına en ön sıradan katılan, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin de davetli olduğu ancak gelmediği görüldü. Programa 7 Haziran 2015’te AKP adayı olan Yusuf Üge, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, eski AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, AKP 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AKP 22, 23 ve 24. dönemde Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski AKP Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç’ın da katıldığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Türkiye’nin hiçbir yerinde TRT’nin izlemediği Davutoğlu’nun Diyarbakır programının, TRT tarafından logosuz iki ayrı kamerayla takip ettiği gözlendi.