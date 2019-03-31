Davutoğlu'ndan Saadet Partisi'ne taziye

AKP'li eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Davutoğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada; "Sayın Ahmet Davutoğlu, Malatya’da yaşanan hadisede 2 Saadet Partili vatandaşımızın vefatı üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu arayarak taziyelerini iletmiştir" ifadeleri yer aldı.
Malatya Pütürge'de AKP'li belediye başkan adayı Mikail Sülük'ün yeğeni, Saadet Partisi'nin biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki mensubunu silahla öldürmüştü.