Davutoğlu'ndan köprüdeki görüntülerle ilgili açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 1 Mayıs günü boğaz köprüsünde üstünde AKP logolu bir tişörtle intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna etmesine dair görüntüler mizansen olarak yorumlanmıştı. Davutoğlu'nun basın ofisinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun 1 Mayıs'ta boğaz köprüsünde AKP logolu tişört giymiş ve sırtına Türk bayrağı sarılı bir kişinin intihar girişimini engellemesiyle ilgili görüntüler "mizansen" yorumlarına yol açarken, Davutoğlu'nun basın ofisinden bugün konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili yaşanan tartışmalar "yakışıksız ve gerçekdışı" olarak nitelenen açıklamada, Davutoğlu'nun itibar kazanmak için herhangi bir kurguya ihtiyacı olmadığı savunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına o esnada köprüden geçmekte olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun müdahalesi üzerine sosyal medyada yakışıksız, gerçek dışı, yer yer ahlak sınırlarını zorlayan bir tartışma ortamı oluşmuştur.

Bu tür bir seviyesiz yakıştırmayı yalanlamaya çalışmak bile abesle iştigal olacağı için açıklama yapılmamıştır. Ancak art niyetli ve Sayın Davutoğlu’nu yıpratma gayesi güden ithamlara kamuoyunda bilinen bazı isimlerin de dahil olmaları üzerine kamuoyu ile bazı hususların paylaşılması ihtiyacı doğmuştur.

'POLİSLER DE KURGUNUN PARÇASI OLMAKLA SUÇLANDI'

Yaşanan hadisenin sahiciliğini izah etmeye çalışmak bile züldür. Kaldı ki olayı çarpıtarak yorumlayanlar kamu görevi yapmakta olan güvenlik görevlisi polisleri de bir kurgunun parçası olmakla itham etmektedirler. Bir haber ajansının olayı duyururken artık yerleşik uygulama haline geldiği gibi Sayın Davutoğlu’nu yok sayması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hadisenin gerçek boyutu bir çok basın kuruluşu ile paylaşılmıştır.

Her siyasetçi yaptıklarına ve yapmadıklarına dair sert, kimi zaman sınırları aşan eleştirilere muhatap olabilir. Bu anlamda elbette Sayın Davutoğlu da bir istisna değildir. Demokrasi kamuoyuna mal olmuş kişilerin her yaptığının kamuoyu önünde ve sorgulanmaya açık olduğu sistemin adıdır.

Ancak, Sayın Davutoğlu’nun milletimiz nezdinde itibar kazanmak için herhangi bir kurguya ihtiyacı yoktur. Yaşanan bu hadiseyi sahicilik ve samimiyet adına değerlendirmeye kalkanlar Gazze’de evladı İsrail tarafından şehit edilen babaya sarılan, Myanmar’da Müslüman kardeşlerimizi Allah’ın selamı ile selamlayan, Anadolu’nun her köşesinde binlerce insanımızı bizzat kucaklayan, Urumçi’den Bosna-Hersek’e kadar yüreğine basmadığı coğrafya kalmayan Sayın Davutoğlu’nun duruşu üzerine yorum yapamazlar.

Bu samimiyeti sosyal medyanın ahlakın, edebin, insanlığın ve asgari nezaketin askıya alındığı bir mecra olduğunu düşünerek fütursuzca kul hakkına girenler bilmeyebilir.

Aziz milletimiz bu samimiyeti hakkıyla değerlendirmektedir."

