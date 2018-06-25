Davutoğlu'ndan Erdoğan twiti

Ahmet Davutoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında 'seçim zaferi için' Erdoğan'ı ve AKP teşkilatını tebrik etti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan Erdoğan'ı ve AKP teşkilatını tebrik etti, "şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir" dedi.

Aziz milletimizin oylarıyla şekillenen seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan’ı ve parti teşkilatımızı seçim zaferi için tebrik ediyorum. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 24 Haziran 2018