Davutoğlu'ndan Erdoğan twiti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan Erdoğan'ı ve AKP teşkilatını tebrik etti, "şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir" dedi.
Aziz milletimizin oylarıyla şekillenen seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan’ı ve parti teşkilatımızı seçim zaferi için tebrik ediyorum.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 24 Haziran 2018
Şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir.
Yeni seçilen milletvekillerini tebrik ediyor, bir önceki mecliste 15 Temmuz gibi badirelerde onurla hizmet eden milletvekillerine de teşekkür ediyorum.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 24 Haziran 2018