Davutoğlu'ndan Erdoğan twiti

Ahmet Davutoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında 'seçim zaferi için' Erdoğan'ı ve AKP teşkilatını tebrik etti.
Haber Merkezi
Pazartesi, 25 Haziran 2018 00:02

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan Erdoğan'ı ve AKP teşkilatını tebrik etti, "şimdi ortak aklı harekete geçirerek yeni sistemin gerektirdiği devlet mimarisini en sağlıklı şekilde inşa etme vaktidir" dedi.

 