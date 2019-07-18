Davutoğlu'ndan dikkat çeken karar: İlk kez konuşacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevden alındığı günden bu yana ilk kez bir programa katılacak. Davutoğlu, RS FM'den Yavuz Oğhan'ın programına konuk olacak.

Yeni parti iddialarıyla gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevden alındığı günden bu yana ilk kez bir programa konuk olacak. Davutoğlu RS FM’de ‘Bidebunuizle’ adlı programı sunan Yavuz Oğhan'ın konuğu olacak, Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayacak. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun, gazetecilerin sorularına vereceği cevapları https://t.co/ShMfWio9Rq ve Sayın Davutoğlu’nun sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/zyBXnHidKh — Davutoğlu Ofis (@davutogluofis) July 17, 2019