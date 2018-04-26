Davutoğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması

Kısa süre önce Abdullah Gül ile görüşen Ahmet Davutoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'le yaptığı görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin Gül'ün talebi üzerine gerçekleştiğini belirten Davutoğlu, seçimdeki adayının Erdoğan olduğunu söyledi.

Davutoğlu basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da. Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatıin ve hiliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.

AKP'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AKP için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.

Başbakanlığı bıraktıktan sonra iki yıl boyunca devam eden sosyal medya iftiralarına sabırla yanıt vermedim.

Son 3-4 ay içinde kapsamlı görüşlerimi sayın cumhurbaşkanımıza arz ettim. Kanaatlerimi, kaygılarımı en yetkili mercilere aktarmaya devam edeceğim.

Geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül'ün daveti üzerinden yaptığım görüşme sonrası çok sayıda spekülasyon yapıldı.

Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları bir sohbet isterse bunu yerine getiririm, bunu devlet adamı bilinciyle yaparım. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yok.

Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AKP hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AKP aidiyetim sürerken AKP dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AKP'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır.

Önümüzdeki seçimde milletvekili adayı değilim, olmayacağım. Seçim sonrasında da bir görev talebim yok.

Türkiye kritik bir süreçten geçerken tarih nehrine uzaktan bakmam. Önümüzdeki dönemde AKP'nin ilkeleri çerçevesinde yapılacak her adıma gece gündüz katkıda bulunacağım. Bu ilkelerle çelişen her durumda da kaygılarımı, düşüncelerimi ifade edeceğim."