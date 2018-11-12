Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazete isyan etti

AKP'deki 'muhalif' isimlerin gazetesi olarak bilinen Davutoğlu çevresine yakın Karar gazetesi, kendisine ambargo uygulandığını ve reklam verenlerin uyarıldığını açıkladı. Gazete, 'Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umarak, bu haksızlığı okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz' açıklamasında bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen AKP'li muhaliflerin gazetesi Karar, kendisine ambargo uygulandığını belirterek bir açıklamada bulundu.

Gazeteye çıktığı günden bu yana ambargo ve baskı uygulandığının belirtildiği açıklamada, "Karar gazetesi yayın hayatına başladığı 7 Mart 2016 tarihinden bu yana yoğun, sistematik ve arkası kesilmeyen çeşitli baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Gazetemize yönelik baskıları, ambargoları ve yaşadığımız haksızlıkları bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadık. Hukukla, mantıkla ve sağduyuyla bağdaşmayan bu uygulamalara mutlaka son verileceğini umduk ve bugüne kadar sabırla bekledik" denildi.

Sadece reklamveren durumunda bulunan kamu kuruluşlarının değil, bütün özel sektör şirketlerin gazeteye ilan vermesinin açıkça engellendiği vurgulanırken, "Yapılan baskılar, Türk Ticaret Kanunu ve rekabeti düzenleyen kanunlara aykırıdır. Bu durum demokrasinin temel unsurlarından biri olan basın özgürlüğüne karşı da açık bir tehdit ve müdahaledir. Gazetemizi hedef alan bu eylemlerin aynı zamanda açıkça suç teşkil ettiğini belirtiriz. Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umarak, bu haksızlığı okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

Gazete 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde yaptığı haberlerle AKP'ye eleştirilerde bulunmuş, kimi yazarları AKP'ye oy vermeyeceğini açıkça ilan etmişti.