Davutoğlu'na yakın isimlerin tamamı liste dışı kaldı

AKP'nin milletvekili aday listesinde Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerin hiçbiri giremedi. Öte yandan 'FETÖ' darbesini araştırma komisyonu üyeleri de liste dışı kaldı.

AKP'nin 24 Haziran seçimleri için açıkladığı milletvekili aday listesi açıklandı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu aday olmamıştı. 2015'te Davutoğlu'nun listeye koyduğu ve kendisine yakın duran isimlerin tamamı liste dışında kaldı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, milli futbolcu Tanju Çolak, Burdur eski Valisi Şerif Yılmaz adaylık müracaatı olmasına rağmen listeye giremedi.

'FETÖ' DARBESİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ DE LİSTE DIŞI

AKP’nin milletvekili aday listelerinde en büyük sürprizlerden biri de TBMM FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu üyeleri arasında oldu. Başkan Reşat Petek listeye giremedi. Komisyon başkan vekili Selçuk Özdağ ile komisyon üyeleri Zekeriya Birkan (Bursa), Hüseyin Kocabıyık (İzmir) ve Burhanettin Uysal (Karabük) da liste dışı kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, BBP kökenli 18 isim AKP'den aday gösterildi. Genel Başkan Mustafa Destici, Ankara (2.bölge) birinci sıra adayı oldu. BBP'li Remzi Çayır (Diyarbakır 5.sıra) ve Tuna Koç (Ankara 7. Sıra) adayı yapıldı. Birçok BBP'li seçilemeyecek yerden aday gösterildi.

İşte eski vekil olup listeye giren o isimler şöyle:

Hacı Turan (Ankara), Fetani Battal (Baburt), Ziver Özdemir (Batman), Ekrem Çelebi (Ağrı), Murat Yıldırım (Ankara), Feyzi Berdibek (Bingöl), Cemal Taşar ve Vahit Kiler (Bitlis), Oya Eronat(Diyarbarkır), Fahri Çakır (Düzce), Sermin Balık ve Zülfi Demirbağ (Elazığ), Fazilet Dağcı Çığlık (Erzurum), Derya Bakbak ve Ali Şahin (Gaziantep), Hüseyin Yayman (Hatay), Recep Özel (Isparta), Canan Kalsın, Alev Dedegil, Cumhur Ünal (Karabük), Yunus Kılıç (Kars), Ahmet Salih Dal (Kilis), Orhan Erdem, Gülay Samancı (Konya), Veysi Şahin (Mardin), Osman Ören (Siirt), Rizgin Birlik ve Emin Dindar (Şırnak), İsmail Güneş (Uşak), Gülşen Orhan (Van) ve Polat Türkmen (Zonguldak).