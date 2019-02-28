Davutoğlu'na yakın isimden 'mesaj' yazısı: Şahin değil...

Yeni parti hazırlığında olduğu belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun saldırgan dış politikasına yapılan atıf, Davutoğlu'na yakın isimlerden Karar yazarı Hakan Albayrak'ı kızdırdı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti hazırlığında olduğu iddialarına her gün bir yenisi eklenirken, Davutoğlu'na yakın isimlerden Karar yazarı Hakan Albayrak, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Davutoğlu'nun parti hazırlığında olduğu sinyallerini ilk veren isimlerden olan Albayrak, bugünkü yazısında Davutoğlu'nun dış politikasına ilişkin “Dış politikada çok daha şahin ve çok daha esnemez bir parti olur" diyen Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

"Davutoğlu parti kurar mı kurmaz mı bilmem; ama Davutoğlu’na 'esnemez' derecede 'şahin'ce bir dış politikayı yakıştırmak kesinlikle abes" diyen Albayrak, "Bunun tam zıddından bahsediyoruz. Sırbistan’ın Boşnak ve Arnavut kardeşlerimize reva gördüğü fenalıklara rağmen -o fenalıkların tekerrürünü önlemeye de yarayacağı ümidiyle- bu ülkeyle iyi ilişkilerin geliştirilmesine ön ayak olan ve Türkiye-Bosna-Sırbistan Üçlü Mekanizması’nın mimarlığını yaparak Balkanlar’da barışa muazzam bir hizmette bulunan da Davutoğlu değil miydi? Davutoğlu’nun, ‘tu kaka’ diyen ‘esnemez şahinlere’ aldırmadan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne dostluk elini uzattığını, birbirine şüpheyle ve yer yer düşmanca bakan Ankara ile Erbil’i adeta stratejik müttefik haline getirdiğini de hatırlayalım" ifadelerini kullandı.

AB ve Rusya ilişkilerinde de Davutoğlu'nun "esnek" bir tavrı olduğunu iddia eden Albayrak, Davutoğlu'nun Suriye'ye yönelik saldırgan politikasını ise "Polyanna Cumhuriyeti değiliz, yeri geldiğinde sertleşmek de gerekebiliyor" sözleriyle savundu.