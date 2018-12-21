Davutoğlu'na yakın gazeteden 'yeni parti' yazısı: Panik yarattı

AKP'li muhaliflerin gazetesi olarak bilinen Karar gazetesinde, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı söylentilerine ilişkin bir yazı yer aldı.
Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, "Yeni parti söylentisinin yol açtığı panik" başlıklı yazısında "Bazı eski AK Parti kurmaylarının ve AK Partili eski bakanların yeni bir siyasi parti hazırlığı içinde oldukları söyleniyor. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimlerinin öne çıktığı bu söylentiler kimine göre umut, kimine göre kaygı verici. Kaygı ne kelime? Panik manzaraları sergileniyor" dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetelerde son dönemde konuya ilişkin çıkan yazılara ve haberlere tepki gösteren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
Eski bakanlardan Ömer Dinçer’in merhum babası için kılınan cenaze namazında Gül, Davutoğlu ve Babacan’ın yan yana durduğunu gösteren fotoğraf, iktidar sözcüsü bir gazeteyi “Hayırdır beyler!” başlığı altında “şer ittifakı” tezviratı yapmaya sevk edecek kadar zıvanadan çıkarabildi.
İktidar sözcüsü başka bir gazetenin yazarı, Davutoğlu ve Gül’e FETÖ’cülükten operasyon çekilmesini talep etti.
‘AK Parti kökenli’ yeni bir parti kurulur mu kurulmaz mı, bilmem; Gül, Davutoğlu ve Babacan beraber hareket eder mi etmez mi, onu da bilmem; ama bunun söylentisi bile böylesine bir paniğe yol açabildiyse, iktidar çevreleri o mutasavver partiye epey şans tanıyor demektir.
‘Mevcut gücümüz alternatifsizliğe dayanıyor. Bir alternatif çıkarsa gücümüz tehlikeye girer’ diye düşünüyor olmalılar.