Davutoğlu'na yakın gazeteden 'yeni parti' yazısı: Panik yarattı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, AKP'li muhaliflerin yeni parti kuracağı söylentisinin panik yarattığını ileri sürdü.

AKP'li muhaliflerin gazetesi olarak bilinen Karar gazetesinde, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı söylentilerine ilişkin bir yazı yer aldı.

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, "Yeni parti söylentisinin yol açtığı panik" başlıklı yazısında "Bazı eski AK Parti kurmaylarının ve AK Partili eski bakanların yeni bir siyasi parti hazırlığı içinde oldukları söyleniyor. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimlerinin öne çıktığı bu söylentiler kimine göre umut, kimine göre kaygı verici. Kaygı ne kelime? Panik manzaraları sergileniyor" dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetelerde son dönemde konuya ilişkin çıkan yazılara ve haberlere tepki gösteren Albayrak, şu ifadeleri kullandı: