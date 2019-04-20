Davutoğlu'na 'Ankara' vetosu: Gelmeyin...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Bosna Hersek ziyaretini köşesine taşıyan Karar yazarı Hakan Albayrak, dikkat çeken iddialarda bulundu.

"Eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu evvelki gün 10. Saraybosna İş Forumu münasebetiyle Bosna-Hersek’teydi. Forumda bir konuşma yaptı ve Bosna-Hersek’in ticaretine katkılarından dolayı bir ödül aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da oradaydı; fakat duyduğuma göre ödül töreni başlamadan evvel toplantı salonundan ayrılmış" diyen Albayrak, "Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zviciç, Davutoğlu’nu makamında ağırladı. Zviciç’in ismini rahatça veriyorum, çünkü kendisi Davutoğlu ile ‘alenen’ buluştu. Davutoğlu ile bir araya geldiklerini bildiğim başka bazı Boşnak liderlerin isimlerini vermekten ise, onlar aleniyetten kaçındıkları / kaçınmak durumunda kaldıkları için imtina ediyorum. 'Ankara’nın baskısı' söz konusu imiş" ifadelerini kullandı.

Albayrak yazısının devamında şu iddialara yer verdi:

Davutoğlu’nun Saraybosna programında Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç ile bir görüşme de vardı; fakat iki tarafın mutabakatıyla günler öncesinden planlanan bu görüşme, kuvvetli bir iddiaya göre o baskı yüzünden gerçekleşemedi.

Dahası var:

Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı, Davutoğlu’nu, yeniden inşa edilen tarihî Alaca Camii’nin nasipse gelecek ay gerçekleşecek olan açılışına davet etmişti; fakat geçenlerde Davutoğlu’nu arayıp, büyük bir mahcubiyet içinde, çok özür dileyerek, “Ankara’nın rahatsızlığı” yüzünden bu daveti geri çekmek mecburiyetinde olduklarını bildirmişler…