Davutoğlu ziyareti başkanın sonu oldu...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya ziyaretinde Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ve derneğe bağlı bazı muhtarlarla bir araya gelmişti. Ziyaretin ardından dernek başkanı Mustafa Çetin görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Çetin, 'Karatay Belediye Başkanı bu görüşmeden rahatsızlık duymuş. Derneğe yapılan personel desteği ile çay-şeker yardımı kesildi. Ben de istifa etmek zorunda kaldım' dedi.

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Konya ziyareti kapsamında Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ve dernek üyeleriyle bir araya gelmişti.

Ziyaret sonrası Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin görevinden istifa etti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Davutoğlu ile görüşmelerinin AKP’li Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya rahatsızlık verdiğini belirten başkan Mustafa Çetin, “Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Davutoğlu ile görüşmemizden rahatsızlık duymuş. Hasan Kılca bundan dolayı benimle eskisi gibi istişarede bulunmayacaklarını ve derneğe eskisi gibi yardımda bulunmayacaklarını söyledi” diye konuştu.

Dernekte çalışan çay ve temizlik personelinin belediye tarafından geri çekildiğini alındığını aktaran Çetin, “Derneğimize yapılan bütün yardımlar tek tek kesilmeye başladı. Derneğimizde bulunan temizlik personeli ve çaycı derneğin hizmetinden alındı. Ardından yapılan çay ve şeker yardımı da kesildi. Ben derneğimizin ve dernek üyesi arkadaşlarımızın zor durumda kalmaması için istifa etmek zorunda kaldım” dedi.