Davutoğlu: YSK’nın kararı evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir' ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, Twitter üzerinden YSK kararını eleştirdi.

Davutoğlu'nun kararla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bir muhasebe ve kendine dönme ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Tüm kardeşlerimize el uzattığımız bir zaman dilimi olması duasıyla İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum.

Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur.

Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır.

Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.

Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."