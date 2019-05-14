Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak: Üç isim reddetti...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun uzun süredir yeni parti kuracağı iddiası dile getirilirken, DW Türkçe, Davutoğlu’nun Diyarbakır’da katılacağı iftarda partisinin duyurusunu yapacağını öne sürdü.

Uzun süredir yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'da katılacağı iftarda yeni partisini açıklayacağı iddia edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, AKP'nin önemli isimleri ile temas kurarak mevcut ve eski milletvekilleri dahil pek çok AKP'li ile birebir görüşmeler yaptığı belirtilen Davutoğlu'nun, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş ile de görüştüğü ancak bu üç isimden ret yanıtı aldığı ifade edildi.

Habere göre, Davutoğlu’nun sahaya daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde AKP'li olmayan muhafazakar Kürtleri yanına alarak çıkacağı söyleniyor. Bu arada yeni partinin ambleminin ise yeşil zemin üzerine beyaz dört yapraklı yonca olması planlanıyor.