'Davutoğlu yeni partinin 40 ildeki örgütlenmesini tamamladı, Gül beklemede'

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP içindeki muhaliflerin yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin iddiayı köşesine taşıdı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurmak için çalışmalarını hızlandırdığı ileri sürülürken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibinin ise yeni parti için seçim sonrasını bekleyeceği iddia edildi.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Çok değer verdiğim bir dostum var. Siyasetçi değil. En azından şimdilik. Ama nesillerdir merkez sağ siyasetin göbeğinde bir aileden. Kendisi de aile geleneğine uygun bir biçimde, siyaseti yakından izliyor. Özellikle de muhafazakar siyaseti.

Dün bizim gazetenin oralara yolu düşmüş. En taze bilgilerle geldi.

“Abi yeni parti geliyor”

Merakla sordum, “Abdullah Gül’ün partisi mi?”

“Yok Abi, Ahmet Davutoğlu’nun partisi. 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldiler. Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı örgütlenme üzerinde çalışıyor. Eli kulağında. Her an partiyi kurma dilekçesini verebilirler” dedi.

“Herkes Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın partisi gelecek diyordu, ne oldu?” dedim.

“Onlar da bir hazırlık içinde. Zaten Ahmet Davutoğlu’nun acelesi de bu yüzden. Önce çıkmak istiyor. Babacan’ın önünü kesip, benim partiye katılın deme niyetinde. Güç birliği yapmak istiyor”

“Öyle mi gelişir sence?”

“Zannetmiyorum. Babacan ve arkadaşları oraya gitmez. Onlar AK Parti’nin kuruluş felsefesine yakın bir parti kurmak istiyorlar.”

“Peki onlar ne bekliyor?”

“Seçimi bekliyorlar. AK Parti’nin oylarına bakacaklar. Oransal değil ama sayısal olarak bakacaklar. Eğer AK Parti’nin oyu 35’lerin altına düşerse partiyi kuracaklar.”

“Düşmezse?”

“Düşmezse beklerler biraz daha.”