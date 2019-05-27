Davutoğlu yeni parti mesajı vermedi, İbrahim Kalın canlı yayında izledi

​Eski Başbakan Davutoğlu, Diyarbakır’da katıldığı iftarda yaptığı konuşmada iddia edilenin aksine parti kuracağına dair mesaj vermedi. Davutoğlu’nun konuşmasını canlı takip edenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da olması dikkat çekti.

Uzun süredir yeni bir parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da katıldığı iftarda yaptığı konuşmada beklenenin aksine yeni partiyle ilgili bir mesaj vermedi. Davutoğlu’nun yeni partiyi sonbaharda kurmayı değerlendireceği kulislere yansımış, bu akşamki konuşmasında yeni partiye ilişkin bir mesaj verebileceği kaydedilmişti.

Davutoğlu "Milletin terini terine karıştırmayandan devlet adamı olmaz. Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz, milletin zihnini zihniyle karmayandan, ortak akıl üretmeyenden bilim adamı olmaz” ifadelerini kullandığı konuşmasında “Ve bir devlet adamı olarak da size söz veriyorum, iki elim kanda bile olsa nasıl Mekke, Medine ve Kudüs’ten gelen bir davet reddedilmeyecekse, Diyarbekir’den gelen bir daveti de hiçbir zaman açıkta ve boşlukta bırakmayacağım” dedi.

Davutoğlu konuşmasında “Bizim dönemimizdeki dış politikayı başarısız göstermeye çalışan ahlaken zaaf içindeki kişiler" ifadesini kullandı.

Yeni parti kurulmasıyla ilgili mesaj vermeyen Davutoğlu’nun konuşmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından da takip edilmesi dikkat çekti.

Gazeteci Çağlar Cilara sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Ahmet Davutoğlu’nun hesabından canlı yayımlanan konuşmasını izleyenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da olduğunu yazarak şu görseli mesajına ekledi: