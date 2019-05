Davutoğlu: Ümidini kaybedenin yarını olmaz, konuşmaktan korkmayın

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, 'İktidar kaybedilir tekrar kazanılır. Bir tek şey var ki, kaybedildiğinde ikame edilmesi mümkün değildir. O da ümit, ümidini kaybedenin yarını olamaz. Konuşmaktan korkmayın' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Dostları Platformu’nun iftar yemeğinde konuştu.

"Bize her şey yakışır, ama asla beis ve karamsarlık yakışmaz. Her şeyi kaybedebiliriz, tekrar kazanırız. İktidar kaybedilir tekrar kazanılır. Bir tek şey var ki, kaybedildiğinde ikame edilmesi mümkün değildir. O da ümit, ümidini kaybedenin yarını olamaz. Konuşmaktan korkmayın" diyen Davutoğlu, "Ümidi oluşturacak olan şey; korkular, dürtüler değildir. Ümidi oluşturacak olan şey; ortak referanslara sahip bir toplumun yeni bir vizyon üretmesidir. Vizyon üretmek ise düşünce özgürlüğüyle olur. Bize en aykırı bile olsa, üretilen her düşünce berekettir" ifadesini kullandı.