'Davutoğlu parti kurmaktan vazgeçecek...'

AKP kurucularından olan CHP'li vekil Abdüllatif Şener, Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan dışında bir parti kurma fikrinden vazgeçeceğini öne sürdü.

CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'dan ayrı parti kurmayacağını öne sürdü.

Artı TV'de yer alan habere göre, "Yeni iki partiden söz ediliyor, Babacan ve Davutoğlu iki ayrı parti kuracak deniyor. Fakat bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım" diyen Şener, "Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum. Beklentiler de Davutoğlu’ndan yana değil bunun için Davutoğlu’nun parti kurma girişiminden vazgeçme ihtimalini gündemde görüyorum" ifadesini kullandı.