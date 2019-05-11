Davutoğlu: Mirasa kimin sahip çıktığı kimin ihanet ettiği görülür

Parti kurma çalışmalarında bulunduğu öne sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Kimin mirasa sahip çıktığı, kimin ihanet ettiği görülür. Allah yolumuzu açık eylesin' ifadelerini kullandı.

Uzun süredir parti kurma çalışmaları yaptığı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da KONSİAD'ın (Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği) iftar etkinliğinde konuştu.

Konuşmasında "miras" vurgusu yapan Davutoğlu, "Kimin o mirasa sahip çıktığı görülür, kimin ihanet ettiği görülür. Kimin o miras için neleri terk ettiği, kimin de o mirası neredeyse ötekileştirecek şekilde şahsi menfaatler peşinde koştuğu görülür. Allah yolumuzu açık eylesin. Sadakatimiz her şeyden önce rabbimize, aziz ülkemize, necip milletimize ve kökünü kadim kültüründen alan ilkelerimizdedir" dedi.

Davutoğlu’nun İstanbul dışında Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ gibi illerde de iftar programlarına katılması bekleniyor.