Davutoğlu imzalamıştı: Okullara cuma namazı ayarı

MEB, 2016’da başlatılan cuma namazı düzenlemesini bir adım ileri taşıdı. Bu yıl birçok şehirde yalnızca öğretmen çalışma takvimi değil, okul saatleri de namaza göre düzenlenince veliler isyan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde başlatılan “okullara cuma namazı” düzenlemesine yeni uygulamalar ekledi.

DAVUTOĞLU'NUN 'CUMA İZNİ' GENELGESİ

Davutoğlu’nun imzaladığı “Cuma İzni” genelgesinin ardından başlatılan uygulama, 3 yıl sonra, birçok şehirde “dönem başından itibaren ders saatleri namaz vakitlerine göre düzenlenmesine” dönüştü.

Düzenlemeye karşı çıkan veliler, ders saatlerindeki değişimin çocuklarda fiziksel ve psikolojik sorunlar yarattığını belirterek itiraz etti.

CUMA GÜNÜNE ÖZEL

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre MEB, son olarak, Edirne’deki ortaokul ders programı saatlerini “cuma gününe özel” düzenledi. “Öğretmenlerin cuma namazına katılabilmesi için yapıldığı” belirtilen düzenleme ile öğleden sonra yapılması gereken bir ders erken saate çekilerek program değiştirildi. Düzenlemeye göre pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında öğle tatili yapan okullarda, cuma günü, “namaz saatlerine göre ders arası bir saat” ertelendi. Yeni programda cuma günleri öğle arası 12.50-14.00 olarak belirlendi. Düzenlemeden önce 7 saat ders işlenen cuma günlerinde öğleden önce 4, öğleden sonra 3 ders yapan öğrencilerin programı, 5 ders sabah, 2 ders öğleden sonra olarak değiştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği düzenleme, mesai saatlerini çocuklarının ihtiyaçlarına göre ayarlayan veliler için soruna dönüştü. Öğretmene özel düzenlemeden genel değişikliğe geçilmesine karşı veliler eski uygulamaya dönülmesini talep ederken, başvurular ise sonuçsuz kaldı.

VELİLER: ZOR DURUMDA KALDIK

Veliler, öğrencilerin diğer günlerin aksine cuma günleri sabah saatlerinde 5 ders yaptığını ve yorulduklarını belirterek, “Fiziksel ve psikolojik olarak haftanın son günü sorunlar yaşıyorlar. Çocukların eve gelip gitmesini, yemeklerin hazırlanmasını ve servislerini 12.00 ile 13.00 saatlerine göre hazırlayan veliler olarak zor durumda kaldık” dedi.