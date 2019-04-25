'Davutoğlu ihraç edilmeyi beklememeli, hemen istifa etmeli'

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve başkanlık sistemini eleştiren bir açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na istifa çağrısı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıdan bir gün sonra yaptığı kapsamlı açıklamayla başkanlık sistemini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na istifa çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kendisini 'Davu' diye çağırırmış. Pek sevimli. Yakışıyor da üstelik. Ahmet Davutoğlu’ndan bahsediyorum. Bir deklarasyon yayınladı. Cumhurbaşkanı sistemini masaya yatırıyor ve parlamenter sisteme dönülmesini istiyor uzun uzun" derken, "Evet, hemen istifa etmeli partiden. İhraç edilmeyi beklemesine gerek yok. Çünkü yöntemi öncelikle etik değil. İkincisi her şey ortada cereyan ediyor. Yeni bir parti hazırlığı içinde ve görüşmelerini aleni olarak yapıyor. Hem parti kurma hazırlığı yapıp hem de partiye 'içeriden' sistematik biçimde eleştiri getirmenin tek bir anlamı var: 'Partiyi bu tartışmalarla yıpratayım, çarşı pazar karışsın ve güvensizlik ortamı doğsun. Sonra da ben bunun üzerine yeni partimi kuracağımı açıklayayım' Doğru yöntem bu değil. Koskoca bir profesöre yakışmıyor" ifadelerini kullandı.