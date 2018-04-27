Davutoğlu-Gül tartışması: Görüşmeyi kim istedi?

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir tartışma gündeme geldi.

24 Haziran seçimlerinde aday olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme AKP içinde tartışmalara neden olmuştu.

Bu tartışmaların ve parti içinden gelen eleştirilerin ardından basının karşısına geçen Davutoğlu, görüşme talebinin Gül'den geldiğini, devlet adamı bilinciyle bu görüşmeyi yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Gül cephesi Davutoğlu'nun bu sözlerini yalanladı.

İddiaya göre, Gül cephesinden Davutoğlu’nun görüşmeye ilişkin bu açıklamalarına “Davutoğlu, aylardır randevu istiyordu. Ancak 11. Cumhurbaşkanı uygun olmadığı için kendisine uzunca bir süredir randevu verilmemişti. Bunun üzerine bu görüşmenin yapılabilmesi için bazı aracıları da devreye soktu. Aracılar da randevu için devreye girince kendisiyle görüşme gerçekleştirildi” yanıtı verildi.

Davutoğlu’nun görüşmeye giderken basına bilgi verip bu görüşmenin kamuoyunun bilgisine sunulmaya çalışıldığı da Abdullah Gül’ün çevresinde ifade edildi.