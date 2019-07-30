Davutoğlu, FT’ye konuştu: AKP içinde genel bir mutsuzluk var

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Financial Times'a konuştu. 'AKP bir dönem adalet, özgürlük, ifade ve düşünce özgürlüğü konusunda öne çıkıyordu fakat son 3 yılda benim gözlemim, hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler görmezden geliniyor' diyen Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun kendisi görevden ayrıldıktan sonra gerçekleştiğini, bu tutukluluktan sorumlu olmadığını söyledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Financial Times’a açıklamalarda bulundu.

Gazetenin Ankara muhabiri Laura Pitel’in sorularını yanıtlayan Davutoğlu, AKP içinde genel bir mutsuzluk olduğunu söylerken, “AKP bir dönem adalet, özgürlük, ifade ve düşünce özgürlüğü konusunda öne çıkıyordu fakat son 3 yılda benim gözlemim, hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler görmezden geliniyor” dedi.

'AKP'DE REFORM UMUDUM YOK'

Başkanlık sistemini eleştiren Davutoğlu, mevcut sisteminin temel yapılara zarar verdiğini söyledi.

AKP’de bir reform yapmak için bir sorumluluk hissettiğini de dile getiren Davutoğlu, bunun için çok fazla umudu olmadığını söyledi.

'DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞUNDAN SORUMLU DEĞİLİM'

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin de konuşan Davutoğlu, “Demirtaş ben görevden ayrıldıktan 6 ay sonra cezaevine gitti yani bundan ben sorumlu değilim. Bu siyasi bir süreç ve bu konuda bir şey yapamam” dedi.