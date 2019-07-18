Davutoğlu, Erdoğan ve Albayrak'ı işaret etti, 'organize işler' dedi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Bidebunuizle' adlı programda Yavuz Oğhan'ın konuğu oldu. Davutoğlu, Pelikan bildirisi ve Erdoğan'ın talimatıyla MKYK'da yetkilerinin alınmasına ilişkin konuştu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, diğer televizyon kanallarına çıkarılmadığını belirtirken, 'Bidebunuizle' adlı programda Yavuz Oğhan'a konuştu.

Başbakan ve Genel Başkan olduğu dönemde MKYK'nın yetkilerini kısıtladığı toplantı ve sonrasında gelen Pelikan bildirisine ilişkin konuşan Davutoğlu, şöyle konuştu:

'PELİKAN ÇETESİ VE MKYK KARARI ORGANİZE İŞTİ'

Malum benim gıyabımda imzalanan MKYK toplantısında ben Varto'ya gitmiştim. Pazar günü böyle bir bildiri yayımlandı. O bildirinin arkasındaki isimleri, kimlerden talimat aldıklarını biliyordum. Ben ne yaptım bu insanlara dedim. Beraber birçok ateş çemberinden geçtiğim isimler beni hedef aldı, Alman ajanı dediler. 8-9 yaşından bir misyon içinde olageldim. En yakın arkadaşlarım bana karşı imza topluyor, bana iletmeden. MYK'dan bahsediyorum. Bir muhtıra vari bir çalışma. Arkasından Pelikan bildirisi, organize bir iş. Benim hedef alınmamı anlarım ama eşimin sağlık seminerinin iptal edilmesini anlayamam.

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BEN ÖDÜL ALINCA SALONU TERK ETTİ'

Bosna Hersek'te davet edildiğim toplantıda konuşmamam ve bana ödül verilmemesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay girişimde bulundu, ödül alınca yetkililer salonu terk etti.

Pelikan çetesi bana saldırdığında, partinin bölünmemesi, devlette kriz çıkmaması için görevimi bıraktım.

Pelikan çetesi sadece piyon, arkasındakiler biliniyor.

'ERDOĞAN'LA SEÇİM ÖNCESİ KONUŞTUM'

Özünden koparılmış bir başkanlık sistemiyle Türkiye gizli açık ittifaklar zorunda bırakıldı.

Erdoğan'la seçimden önce konuştum, bu ittifak dolayısıyla MHP'ye ve HDP'ye oy kaybedileceğini söyledim.

AKP'de bir hizip ithamına karşı haya duyarım. Ben genel başkandım, bir an aklıma hizip gelse, onu aklımdan atardım. Hizip çalışmasına girmediğimin en önemli göstergesi, Erdoğan'ın verdiği MKYK listesini tümüyle kabul etmem.

Cumhurbaşkanlığımızla aramızda ihtilaf var ama mesele bu farklıklıları nasıl yönettiğimiz. 12 Eylül anayasasıyla ikiz kardeşlerden birini cumhurbaşkanı, birini başbakan yapsanız arada kriz çıkar.

ERDOĞAN'A YAPTIĞI TEKLİFİ AÇIKLADI

Herkes benim Erdoğan'a karşı olduğumu söyleyip Cumhurbaşkanımıza fitne taşımaya çalışıyordu. Ben anlıyorum ki siz gücü elinizde toplamak istiyorsunuz ama bizim 268 vekilimiz var, ben muhalefetle görüşüp parlamenter sistemi temel alan bir yeni anayasa çalışması yapalım dedim. Siz de yetkileri genişlettiğimiz başbakanlığı ve parti genel başkanlığını geri alın dedim. Bu bir ay içinde referanduma gitmeden yapılabilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle devam edelim dedi.