Davutoğlu cephesinden açıklama: Erdoğan'ın ailesi yönetimden uzaklaşmalı...

Yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, 'Bir itiraz süreci başlattık ve Cumhurbaşkanından beklediğimiz reformların gerçekleşmemesi hâlinde bu işin gereğini yapacağız ve kendi yolumuzu çizeceğiz' dedi.

AKP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Erdoğan'ın ailesinin yönetimden çekilmesi gerektiğini söyledi. DW Türkçe’den Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Yamalı, “parti içinde yozlaşma olduğundan” söz ederken "Bir itiraz süreci başlattık ve Cumhurbaşkanından beklediğimiz reformların gerçekleşmemesi hâlinde bu işin gereğini yapacağız ve kendi yolumuzu çizeceğiz" dedi. Yamalı, "Bu aile yönetimden uzaklaşmalı, siyasetteki görünürlükten uzaklaşmalı. Ekonomiyle ilgili ihaleler şeffaf olmalı. İhalelerde hep aynı isimler pay alıyor, imtiyazlı kişiler mi alıyor?" derken, bu başlıklarda reform konusunda umutlarının azaldığını dile getirdi. Yamanlı, Davutoğlu'nun açıkladığı manifesto sürecinde yer alan isimlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi. İLGİLİ HABER Erdoğan'dan Pelikancılara ziyaret