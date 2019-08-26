Davutoğlu 'açıklarsam insan içine çıkamazlar' dedi, MHP'den yanıt geldi

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, geçtiğimiz cumartesi Sakarya'da yaptığı açıklamaya MHP'den yanıt geldi.

Davutoğlu'nun “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz” sözlerine ve MHP'nin kendilerini yalnız bıraktığı yönündeki açıklamasına yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP, Davutoğlu'nun ağzına çok gelir” dedi.

“Terör konusunda bizim tavizimiz yok” diyen Yıldız, şöyle konuştu:

“Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP'nin terörle mücadeleye destek vermediği' imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey'e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu'nda bunların hiçbirini göremiyoruz.”