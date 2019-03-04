'Davutoğlu, Abdullah Gül'ün treni kaçırdığını söyledi...'

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta 'muhafazakar iş çevrelerinden 6 kişilik küçük bir grupla yemekli bir toplantı yaptığını' belirtirken, 'Yemekten genel izlenim, Davutoğlu’nun kırgın ve kızgın olduğu yönünde. Yeni bir yola çıkmak için nabız yokluyor. Ancak bu kırgınlık ve kızgınlık Davutoğlu’nu Abdullah Gül’e yakınlaştırmamış' ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti hazırlığında olduğu iddiası sürerken, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Çok sağlam bir kaynaktan duyduğuma göre geçen hafta Ahmet Davutoğlu muhafazakar iş çevrelerinden 6 kişilik küçük bir grupla yemekli bir toplantı yapmış. Toplantı akşam 8’de başlamış, gece 2’ye kadar sürmüş" diyen Alçı, "Yemekten genel izlenim, Davutoğlu’nun kırgın ve kızgın olduğu yönünde. Yeni bir yola çıkmak için nabız yokluyor. Ancak bu kırgınlık ve kızgınlık Davutoğlu’nu Abdullah Gül’e yakınlaştırmamış. O toplantıda Davutoğlu, Gül’ün 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olmadığı için treni kaçırdığını söylemiş. Gül’ün 2018 seçimleri öncesi çekingen tavrını eleştirmiş. Bana gelen bilgi, toplantıya katılanların genel kanaatlerinin, Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile birlikte hareket etme eğiliminde olduğu yönünde. Ancak yeni bir parti kurulacağı ile ilgili herhangi bir şey konuşulmamış. Bir arayış var ama henüz somutlaşmış bir şey yok. Hesaplar öncelikle 31 Mart sonuçları üzerine yapılıyor" ifadelerini kullandı.