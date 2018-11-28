Datça'da yağma: TOKİ'ye devredilen değerli hazine arazileri satılıyor

Datça’nın en değerli lokasyonlarında bulunan dört hazine arazisi, sessiz sedasız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredildi. TOKİ bu arazileri satışa çıkardı. Araziler yarın açık artırmayla satılacak. TOKİ 26 ilde toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 adet arsayı satışa sunmuştu.

Datça’nın en değerli lokasyonlarında bulunan dört hazine arazisi, sessiz sedasız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredildi. TOKİ bu arazileri satışa çıkardı. Araziler yarın açık artırmayla satılacak. Bölge sakinleri tepkili.

TOKİ, aralarında Muğla Datça’nın da bulunduğu 26 ilde 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsayı satışa çıkardı. Arsalar “açık artırma” yöntemiyle yarın saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Datça'da 11 bin metrekare büyüklüğünde iki konut, park ve yol alanı, İskele mahallesinde de 6 bin 755 metrekare büyüklüğünde iki konut, park ve yol alanı bulunuyor.

TOKİ tarafından geçen günlerde Datça Belediye Başkanlığı’na da bir yazı yollandı. Yazıda dört gayrimenkulün satışa çıkarıldığı anımsatılarak, “Açık artırma organizasyonunun duyurulabilmesi açısından belediyenizin uhdesinde bulunan billboardlarda, raket, reklam, reklam panosu gibi mecraların tasarım ve baskı maliyetleri tarafımızdan karşılanmak üzere açık artırma gününe kadar uygun gördüğünüz sürelerde tahsisini ve web sitenizde ilgili organizasyonun duyuru yapılmasını talep etmekteyiz” denildi.

YALNIZCA DATÇA'DA DEĞİL ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA...

TOKİ Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin,Muğla,Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van,Yalova ve Yozgat illerinde toplam 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 adet arsayı satışa sunmuştu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 572 milyon lira olan arsalar vadeli olarak "açık artırma" yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle: Konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi,rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliğinde imarlı arsalar.

İŞTE O ARSALAR

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık tesis, özel eğitim, Arnavutköy’de konut ve Tuzla’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Keçiören Ayvalı’da konut, Mamak’ta Altıağaç’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Etimesgut Yapracık’ta konut, Sincan Temelli’de konut ve Beypazarı’nda Konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANTALYA

Kemer Çamyuva’da konut niteliğinde imarlı arsalar

BALIKESİR

Ayvalık Küçükköy’de konut niteliğinde imarlı arsalar

MERSİN

Erdemli ve Mezitli’de konut, turizm tesis alanı niteliğinde imarlı arsalar

MUĞLA

Bodrum’da konut ve ticaret, Datça’da konut niteliğinde imarlı arsalar

ELAZIĞ

Merkezde konut ve ticaret niteliğinde imarlı arsalar

DİYARBAKIR

Yenişehir Üçkuyular’da konut niteliğinde imarlı arsalar