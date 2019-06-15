Darıca'da sel ve işçi ölümü

Kocaeli'ne bağlı Darıca yoğun yağmur sonrasında yaşanan su baskınlarıyla boğuşuyor. BİM Market bodrumunda mahsur kalan bir işçi kaldırıldığı hastanede can verdi.

Kocaeli'ne bağlı Darıca ilçesinde yaşanan su baskınlarında bir market çalışanı can verdi.

Yoğun yağmur sonrasında Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki BİM marketin çalışanları marketin bodrumunda yemek yedikleri sırada gelen selde mahsur kaldı. Çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıkarken, diğer çalışan Elif Urhal itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

soL muhabirinin aldığı bilgilere göre, BİM market bodrum katında 3 işçi bulunuyordu. Bodrum katında merdiven olmadığı, iniş çıkışların asansörle yapıldığı, ölen işçinin deponun yan tarafında bulunan bir başka dükkanın sel sırasında yıkılan duvarının altında kaldığı, burada sıkıştığı için çıkamadığı söyleniyor. 3 yaşında bir kız annesi ve hamile olan Elif Urhal'ın başla bir mağazadan geçici görevle gönderilmiş olduğu olay yerinden gelen bilgiler arasında.

GÜNCELLEME:

BİM bodrum katının, alçıpanla bölünerek ikiye ayrıldığı, bir bölmenin bir marangoz atölyesine kiralandığı bildirildi. Üzerine alçıpan devrilen işçinin kurtarılması için bodrum katının pencere demirlerinin kesildiği, tahliyenin bu şekilde sağlandığı da gelen bilgiler arasında.

Ayrıntılar gelecek...