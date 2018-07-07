Darıca'da iş cinayeti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan 47 yaşındaki işçi Hasan Sekman yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında yaşanan göçük sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan müteahhit firmaya bağlı çalışan 47 yaşındaki işçi Hasan Sekman, sokakta kanal açarak boru döşeme çalışması yapıldığı sırada toprak altında kaldı.

Sekman, açılan kanalın içinde çalıştığı sırada göçük meydana gelmesi sonucu içeri dolan toprak yığınının altında kaldı.

İşçiler, 112 Acil'e haber verdi. Hasan Sekman, arkadaşlarının uğraşları sonucu toprak yığınının altından ağır yaralı halde çıkarıldı. Bu sırada Sekman'ın çizmeleri toprağın altında kaldı.

Gelen 112 Acil ekibi tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sekman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

