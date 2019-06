Darıca ve Gebze'de sel

Kocaeli'ne bağlı Darıca ilçesinde su baskınları ve toprak kayması yüzünden çok sayıda yurttaşın mahsur kaldığı, bir teknenin battığı ve itfaiyeye boğulma ihbarlarının geldiği bildirildi.

Dudayev parkında toprak kayması nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtilirken, Dudayev Parkı açıklarında bir teknenin battığı, teknedeki bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının itfaiye tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Kocaeli Köz Gazetesi'nde yer alan bir habere göre Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi ve yakın ilçe belediyelerden takviye ekip istediklerini söyledi. Bıyık'ın ilk açıklaması şöyleydi:

İlçemiz yoğun bir yağış aldı. Kısa sürede olaya müdahale ettik. Çalışanlarımızı sahaya çağırdık. Topyekun sahada görev yapıyoruz. Sorunları gidermeye çalışıyoruz. Evlerde su baskınları, rögar tıkanmaları var. Kriz masasını oluşturduk. Şu an bir afet içerisindeyiz. Sevindirici tarafı can kaybı yok hamdolsun. Gelen mala gelsin, mal geri gelir ama önemli olan can kaybı olmaması. Can kaybının olmadığı bir afetle karşı karşıyayız. En kısa zamanda toparlayacağız. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yüksek oranda bir yağış gerçekleşti.