Darbe girişimi davasında üç eski komutana müebbet hapis

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılanan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve eski Albay Bülent Gürdoğan, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarpıtıldı.

Diyarbakır'da, Fethullah Gülen Cemaati'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılanan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve eski Albay Bülent Gürdoğan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarpıtıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, Diyarbakır'da kapatılan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve BHHM'de görevli eski Albay Bülent Gürdoğan'ın tutuklu olarak yargılandıkları davada bugünkü duruşmada karar çıktı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti üç sanığı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.