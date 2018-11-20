Danıştay'dan bir Atatürk çıkışı daha: Ölümsüz önder

Danıştay, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nde yapılan 'Atatürk' değişikliğine karşı karar aldı. Kararda kabartmanın Devlet Nişanları'na yeniden konması gerektiği söylendi.

Andımızın tekrar okullarda okutulması yönündeki kararı üzerine başlayan tartışma devam ederken Danıştay'dan benzer bir karar daha geldi. Danıştay Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk kabartmasının kaldırılmasına karşı karar aldı.

Kararda, Atatürk'ün "ölümsüz önder" olduğu söylenerek Devlet Nişanları'na geri konulması gerektiğine hükmedildi.

DAVA AÇILMIŞTI

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, 6 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Devlet Nişanı'ndan "Kompozisyon yüzü kabartma olup diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir" ifadeleri çıkarılmış, yeni kompozisyonda ön yüzde bulunan Atatürk silüetine de yer verilmemişti.

Dönemin Türk Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk bu karara itiraz etti. Dava, 27 Nisan 2016 tarihinde Koncuk'un lehine sonuçlandı.

Başbakanlık temyiz etti, 10 Ekim 2018'de Danıştay Dava Daireler Kurulu kararı onadı. Dava konusu değişikliğin, "Devlet Nişanı'nda kabartmaya yer verilmemesine" ilişkin kısmı için 10. Daire kararında Atatürk'ün "ölümsüz önder" olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında Atatürk kabartmasına yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmının iptaline oy çokluğuyla karar verildi."