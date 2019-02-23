Danıştay'dan AKP vakfına dokunulmazlık

Danıştay, Erdoğan'ın da kurucuları arasında bulunduğu Birlik Vakfı ile MEB arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin davada yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kurucuları arasında bulunduğu Birlik Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün yürütmesinin durdurulması istemi Danıştay tarafından reddedildi.

Cumhuriyet yazarı Işık Kansu bugünkü yazısında, Danıştay 8. Dairesi'nin kararına gerekçe olarak "protokolün örgün eğitimdeki öğrencileri kapsamadığı"nın gösterildiğini hatırlatarak "Oysa, aynı Danıştay, bakanlığın Ensar Vakfı ile imzaladığı benzer bir protokol için yürütmeyi durdurma kararı vermişti" diye yazdı.

Kansu yazısında "Ensar Vakfı ile benzer amaçlarla kurulmuş (değerler eğitimi adı altında dini eğitim verilmesi; Arapça, Farsça kursları açılması vb.) Birlik Vakfı’nın protokolüne dokunulamamasının nedenini sorgulamak gerek. Birlik Vakfı kurucularının arasında İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Zeki Ergezen, Cemil Çiçek gibi AKP’nin önde gelen yöneticilerinin yer alması kararı etkilemiş olabilir mi?" ifadelerine yer verdi.

