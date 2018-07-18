Danıştay üyesinin Muharrem İnce'yi hedef alması normalmiş...

Danıştay Başkanlık Kurulu, Muharrem İnce’yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel hakkındaki soruşturma talebini reddetti.

Danıştay Başkanlık Kurulu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Twitter hesabından CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında soruşturma talebini reddetti.

Kararda, Demirel’in attığı tweet’in “hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket’’ niteliğinde bulunmadığı ileri sürüldü.

Demirel, Twitter hesabından, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.