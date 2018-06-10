Danıştay üyesi Demirel: Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik bir paylaşımda bulundu. Demirel, "Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2014'te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef aldı.

​İnce'nin türbanla ilgili açıklamalarını eleştiren Demirel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız" ifadesini kullandı.