Danıştay dönüşüme 'dur' dedi

Danıştay, İstanbul’daki 156 dönümlük Nakliyeciler Sitesi’ni riskli alan ilan eden AKP'ye 'dur' dedi.

İstanbul Zeytinburnu'daki 156 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin arazisi Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu'nun yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul tarafından 2014 yılında satın alınmak istendi. 180 ortaklı İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi'ne (NAKO) ait arazideki 245 ambar için 750 bin dolar nakit, 250 bin dolarlık da daire teklif edildi. Nakliyecilerin bir kısmı firmayla anlaşma sağlarken bir kısmı da teklifi kabul etmedi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Üç yıl süren tıkanmanın ardından Akzirve Gayrimenkul'un imdadına AKP hükümeti yetişti. Şubat 2017'de Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, üzerinde sadece TIR'ların yanaştığı tek katlı yapıların yer aldığı arazi kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edildi. Böylece gayrimenkullerini satmak istemeyen nakliyecilerin, mülklerinin elinden alınmasının önü açıldı. Nakliyeciler ise, AKP hükümetinin arazi için aldığı riskli alan kararının iptal edilmesi için Danıştay 14. Dairesi'ne başvurarak konuyu yargıya taşıdı. Bilirkişi raporlarını dikkate alan Danıştay üyeleri, oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bakanlar Kurulu'nun riskli alan ilanının hukuka uygun olmadığı belirtilerek, “Alanın zemin yapısı, genel olarak konumu, ulaşım ağı ve altyapı durumu nedeniyle de riskli olmadığı anlaşıldığından, işlemin dayanağı teknik raporun yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığı, dava konusu alanın riskli alan ilan edilebilmesi için kanun ve yönetmeliğin öngördüğü koşulların detaylı bir teknik rapor ile oluşturulmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

TAZMİNAT İSTEYECEĞİZ

Nakliyeciler Sitesi arazisinde 40'a yakın hak sahibinin avukatlığını yapan Pervin Çelik, “Danıştay kararıyla, yetersiz ve hatalı bir teknik raporla buranın riskli alan ilan edildiği ortaya çıktı. Davalar devam ederken 6 Ocak 2018'de, maliklere önceden bildirim yapılmadan ve zaman tanınmadan bir gecede zorla tahliye ve yıkım yapıldı. Bakanlık tarafından bu alanda yapılan uygulamalar ağır mülkiyet hakkı ihlallerine neden oldu” dedi. Hukuka aykırılıklara sebep olanlar ve yetkililer hakkında tazminat davası açacaklarını kaydeden Çelik, “Yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz hakkı yok. Alınan karar da iptal kararının sonuçlarını doğurur ve herkes tarafından uyulması zorunludur” diye konuştu.

‘PROJEYİ ETKİLEMEYECEK'

Akzirve Gayrimenkul CEO'su İbrahim Maasfeh, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının projenin geliştirmesini etkilemeyeceğini belirterek, “Mevcut imar planlarına göre yapı ruhsatlarımızı alıp çalışmalara başladık. Nihayetinde karar aleyhimize sonuçlanırsa tapu ve belediye harçları yönünden bir sonucu olacaktır. İnşaatı veya projeyi etkileyen bir durum yok” dedi.