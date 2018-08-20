Damga ve katma değer vergileri ödeme süresi bir gün uzatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, damga ve katma değer vergisi son ödeme sürelerinin 28 Ağustos'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada muhtasar, damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile vergilerin ödeme süresinin 28 Ağustos'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Albayrak, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.