Damat Berat: Dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye özellikle dünyanın umut ve ümit kapısı aradığı yeni iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz' dedi.

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının kapanış programına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Albayrak, “Türkiye'nin 16 yıllık yolculuğunda Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı şeyler bu coğrafyada unutturulmaya çalışılsa da inşallah yeniden yeşermek için bunlar hatırlatılan bir nesil olarak tarihe geçeceksiniz. Ülkemizde bu topraklardan, bu iklimlerden olmayan insanları bize rol model diye gösterdiler. Selahaddin Eyyubi Kudüs için döşekte yatmayı kendine zül gören bir liderin, rol model liderin Türk dünyasına değil İslam dünyasına değil, tüm dünyaya rol model olacak kişileri bizlere unutturmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Albayrak şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz seçim dönemindeki, gezdiğim ve dokunduğum kardeşlerimde gördüğüm resim beni inanılmaz mutlu etmişti. Türkiye özellikle dünyanın umut ve ümit kapısı aradığı yeni iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Bunun temeli ve ruhu bu vahdet, ümmet şuurundan geçiyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu coğrafyada sadece 2 milyondan fazla ölen insan var. Bu insanların tek ortak paydası Müslüman olması. Adı sözde Müslüman geçinen radikal ama kökü dışarıda, Müslüman değil; bu yapılar üzerinden ümmetin kılıçtan geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bu şuurdan dolayı sadece ülkemizin ve ümmetin birliği için değil, mazlum kardeşlerimiz için, akrabalarımız için bu resmi görüp kendinizi çelik gibi bir iradeyle yetiştirmek zorundasınız. Kul kurar kader güler. Biz kadere iman etmiş bir dinin mensuplarıyız."