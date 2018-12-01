Damat Berat Albayrak'a sınırsız imza yetkisi

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu, Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı şirketi üç yıl süre ile temsil etmek üzere yetkilendirdi. Buna göre, kurumun Başkan vekili olan Berat Albayrak, TVF ve ona bağlı kuruluşlarda sınırsız imza yetkisine sahip oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini başkanlığa; damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da başkan vekilliğine atadığı Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) kamu kaynakları ve bürokrasinin ticari bir şirket gibi yönetilmesine kapı aralayan bir gelişme oldu.

Varlık Fonu bir şirket gibi yönetilecek. Başkan vekili Berat Albayrak, TVF ve ona bağlı kuruluşlarda sınırsız imza yetkisine sahip. Yani Albayrak Türkiye Varlık Fonu'na ait olan Ziraat Bankası, THY ve Halkbank gibi büyük şirketlerin yöneticilerini belirleyebilecek.

Sözcü'den Çiğdem Toker'in haberine göre TVF Yönetim Kurulu, şirketi üç yıl süre ile temsil etmek üzere Bakan Albayrak ile şirketin Genel Müdürü Zafer Sönmez'i yetkilendirdi. TVF'nin konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ve bununla bağlantılı iç yönergesi 29 Kasım 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

Albayrak ile Sönmez'e verilen A grubu imza yetkisi 11 Eylül 2021 tarihine kadar, TVF ve ona bağlı alt fonları “her koşulda ve sınırsız bir temsil ve ilzam etmeye” (“ilzam”, bağlayıcı olması) yetkili kılındı. İmza yetkileri de, A,B,C ve D olmak üzere dört gruba ayrıldı. “Sınırsız” olarak A grubu imza yetkisine sahip olan Berat Albayrak ile Zafer Sönmez'in sahip olduğu kritik bir yetki de şirket kararında şöyle tanımlandı:

“Şirketin ve veya bağlı alt fonların sermayedarı olduğu şirket ve varlıkların genel kurul, yönetim kurulu, müdürler kurulu ve sair her türlü kurul yahut organlarında TVF'yi temsil edecek ve Varlık Fonu'nu temsilen bu kurul ve veya organlarda görev almak için aday olacak kişileri de belirleme yetkisine haizdir.”

DAMAT ALBAYRAK SINIRSIZ YETKİYLE DONATILMIŞ OLDU

Böylece TVF yönetimi, Albayrak'ı köklü ve devasa kamu şirketlerinde sınırsız yetkiyle donatmış oldu. TVF yönetiminde partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak, Sönmez'in yanı sıra, Hüseyin Aydın, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı, Salim Arda Ermut'un da imzaları yer alıyor.

Bu yetki, TVF kapsamına daha önce OHAL KHK'si ile alınmış kamu bankaları ve çok sayıdaki kamu sermayeli büyük şirket yöneticilerini (Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ, PTT, BİST, TÜRKSAT, ÇAYKUR, THY, Telekom gibi kurumların yöneticilerini) Albayrak ile Sönmez'in belirleyeceği anlamına geliyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nde önceki gün yayımlanan bu karar ve yeni yapılanma, devlet kurumlarının şirket esaslarıyla yönetilmesinde dönüm noktası niteliği taşıyor.