Damacana sulara ilişkin önemli uyarı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, 'Damacana su, paket su sağlıksız sudur. Kontrolsüzdür, içerisinde ne olduğunu tespit dahi edemezsiniz. Musluklarımızdan akan suyun damacana suya göre daha sağlıklı olduğunu unutmamamız gerekiyor' dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 4 akademisyen tam 43 markanın içme sularını incelemiş, araştırma sonucunu değerlendiren Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu, "Araştırma sonuçlarına göre bazı içme suları dördüncü derece su kalitesinde. Böyle bir ürün ancak banyoda kullanılır" demişti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamada bulunan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, "Ülkenin yüzey sularının, derelerinin ve göllerinin yüzde 79’u kirlenmiş durumda. Biz musluklarımızdan temiz su içebilmek istiyoruz. Öncelikli hedefimizin bu olması lazım. Damacana su, paket su sağlıksız sudur. Kontrolsüzdür, içerisinde ne olduğunu tespit dahi edemezsiniz. Musluklarımızdan akan suyun damacana suya göre daha sağlıklı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye’nin dere ve göllerinin kirlenmesine karşı arıtma tesislerimiz yetersiz halde" dedi.