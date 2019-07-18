Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 85 bin sterlin ceza ve ömür boyu uçuş yasağı

İngiltere'de Londra-Dalaman seferini yapan Jet2 Havayolları uçağında olay çıkararak uçağın savaş jetleri eşliğinde geri dönmesine neden olmakla suçlanan bir yolcuya, havayolu şirketi tarafından 85 bin sterlin ceza kesildi.

İngiltere’de Londra-Dalaman seferini yapan Jet2 Havayolları uçağında olay çıkararak uçağın savaş jetleri eşliğinde geri dönmesine neden olmakla suçlanan bir yolcuya, havayolu şirketi tarafından 85 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) ceza kesildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan ve yolcuları tehdit ettiği öne sürülen 25 yaşındaki kadına ayrıca şirket tarafından ömür boyu uçuş yasağı getirildi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre olay, 22 Haziran’da Jet2 Havayolları’nın Airbus 321 model uçağında yaşandı. Yolcuların ifadesine göre, kabin görevlilerine saldırdığı belirtilen kadın kokpite girmek istedi. Daha sonra uçağın kapısını açmaya çalışan kadın uçuş personeli ve yolcular tarafından zaptedildi.

Bu sırada kuleye kaçırılma sinyali gönderen uçak kalkışından 45 dakika sonra İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon eşliğinde Stansted havalimanına geri döndü.