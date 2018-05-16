Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine ilişkin bir başyazıya yer veren Daily Telegraph, bu ziyaretin İngiltere'nin yararına olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretine başyazılarından birini ayıran Daily Telegraph, Erdoğan'ı Londra'da kabul etmenin İngiltere'nin çıkarına olduğunu yazdı.

BBC Türkçe'nin aktardığı başyazıda, Erdoğan'a ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan savunulması kolay biri değil. Kendisini eleştiren gazetecileri ve muhalefet eden siyasetçileri hapse attı. Son yıllarda Atatürk'ün kurduğu, dünyanın en başarılı Müslüman ve laik ülkesini İslami Cumhuriyeti'ne benzer bir şeye dönüştürdü. Ama Erdoğan'ı İngiltere'ye davet etmek için bu aşırılıkları savunmak gerekmiyor. Erdoğan, dünyanın en çalkantılı bölgesinde anahtar önemdeki stratejik bir konumda olan, büyük ve güçlü bir ülkenin lideri" değerlendirmesi yer aldı.

Daily Telegraph, Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına karşın "onlarca yıllık düşmanlığı bir kenara bırakıp Suriye'de bir ateşkes yapmayı Rusya'yla ortak bir davaya dönüştürdüğünü" ileri sürerek, "Batı'nın, siyaset yapıcılar tarafından uzun süredir Avrupa'da barışı korumak ve Ortadoğu veya Rusya'dan yükselebilecek tehditlere karşı muhafız olarak görülen Türkiye'yle arasını iyi tutması gerekiyor. Ankara'nın tersine, protestocular burada istediklerini söylemekte özgür, ancak Erdoğan'ı burada ağırlamak İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun" ifadelerine yer verdi.