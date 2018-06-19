Daha önce reddetmişlerdi: AKP ilk çıkaracağı kanunu açıkladı

AKP daha önce Meclis gündemine gelmesine rağmen reddettiği hayvanları koruma kanunu teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin düzenlemeler olacaktır" dedi.

Habertürk TV canlı yayında konuşan Gül, "Bu seçim kararıyla beraber Meclis tatile girdiği için gelmedi. Hem hayvanları koruma kanunu hem de mağdur hakları kanunu çıkacaktı" iddiasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 2017’de, hayvanlara şiddet uygulayan ve zarar veren kişilerin hapisle cezalandırılması için kanun teklifi vermişti. Ancak teklif Meclis'ten geçmemişti.

Benzer bir teklif Sezgin Tanrıkulu tarafından da Meclis gündemine taşınmış ancak yine Meclis'ten geçememişti.