CWUR üniversiteleri sıraladı: ODTÜ 582. sırada...

Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin (CWUR) her yıl yayınladığı "Dünya'nın üniversiteleri" sıralama listesinde bu yıl ODTÜ 582'inci sırada yer aldı. Bu yıl 2000 okulu içeren listede Türkiye'den 10 üniversite var. Bir önceki sıralama 2018 yılında yayımlanmış ve ülkemiz 1000 okulluk liste içinde 13 üniversitesiyle yer almıştı.

Dünya Üniversiteleri Sıralama listesi yayımlandı.

Center for World University Rankings - Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR) adlı kuruluşun her yıl yaptığı ve bu yıl 2 bin okulun listelendiği sıralamada geçen yıl 1000 okul içinde 13 üniversite ile yer alan Türkiye, bu yıl 2000 okulluk listeye 10 üniversite ile giriş yapabildi. Kuruluşun değerlendirmesine göre Türkiye üniversiteleri içinde en üst sırada yer alan ODTÜ, dünyada 582'inci sırada bulunuyor.

KRİTERLER BÖYLE

Kuruluş, söz konusu sıralamayı 7 faktöre puan vererek yaptığını bildiriyor. Ağırlıklarıyla birlikte, eğitimin kalitesi (%25), mezunların iş bulma oranı (%25), öğretim kadrosunun kalitesi (%10), araştırma sayısı (%10), yüksek kalite yayın sayısı (%10), dışarıdaki etki (%10) ve üniversitenin yayınladığı kitap ve makalelerden yapılan alıntı sayısı (%10) bu kriterleri oluşturuyor. CWUR’un bu değerlendirmesi dünya çapında 99 ülkeye ait 20 bin üniversiteyi kapsıyor.

Geçen yıl listede Türkiye'den en başarılı üniversite olarak Hacettepe Üniversitesi 525. sırada yer almış, bir önceki listelemedeyse (2017) ODTÜ 498. sırada.

Kuruluşun ilk yayımladığı liste 2012 yılına ait ve 100 okulun ismi yer alıyor.

Listenin ilk kez 1000 okulluk bir uzunluğa ulaştığı 2014 senesinde ülkemizden 10 okul bu listede yer alırken en üstte 396. sıradan giren ODTÜ bulunuyor.