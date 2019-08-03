Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında yaşamını yitirdi

BirGün gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan Konya Seydişehir'deki trafik kazasında yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

BirGün gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan Konya Seydişehir'deki trafik kazasında yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebenoyan'ın sürdüğü 34 ZE 9553 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen BA 975 TJ yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Cebenoyan'ın kullandığı otomobil daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Cüneyt Cebenoyan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı. Yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Cebenoyan'ın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.