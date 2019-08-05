Cüneyt Cebenoyan sonsuzluğa uğurlandı

Cumartesi günü trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren Cüneyt Cebenoyan, BirGün gazetesi önünde yapılan törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Cumartesi günü trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren Cüneyt Cebenoyan, BirGün gazetesi önünde yapılan törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Cebenoyan'ın ailesinin ve çok sayıda seveninin katıldığı törene Türkiye Komünist Partisi ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi temsilcileri de katıldı.

Törende Türkiye siyaset dünyasından isimler de bulundu.

Cebenoyan için yapılan saygı duruşundan sonra söz alan eşi Ayşegül Cebenoyan, “Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Birlikte hayatın pek çok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok fazla vurgu yapıldığı isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum yanımızda olduklarını hissediyorum. Ama ben sevgili Hayri gibi Cüneyt’in boyun eğmez, inatçı,-mış gibi yapmayan dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması için mücadele etmişti. Bu ülkeden kaçabilirdi ama o kaldı. Bu ülkenin haksızlıklarıyla mücadele etmeyi seçti. Cüneyt hesap adamı değildi hiçbir zaman olamadı. Olsaydı Cüneyt olmazdı” dedi.

Cebenoyan'ın kızı Elif, yaptığı konuşmada “Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. Benim espri anlayışımı “Benim esprimi bir ablam anlardı bir de bu” diyerek beni işaret ederek anlatırdı. Babamı komikliğiyle, sıcaklığıyla, şefkatiyle, kararlığıyla bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım” dedi.