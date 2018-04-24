Cumhuriyet gazetesi davasında karar duruşması

Cumhuriyet gazetenin yayın politikasının suçlama konusu edildiği ve 18 yazar ile yöneticinin yargılandığı davanın sekizinci duruşması Silivri'de başladı. Cuma gününe dek sürmesi planlanan duruşmaların ardından hükmün açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesinin 18 yazar ve yöneticisinin, gazetenin yayın politikasının suçlama konusu edilerek yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.

Sekizinci duruşma bugün Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Cuma gününe dek sürmesi planlanan duruşmaların ardından hükmün açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesine destek olmak için çok sayıda milletvekili, gazeteci ve hak savunucusu Silivri'ye geldi.

Duruşma öncesi Silivri'de düzenlenen basın açıklamasında, kendisi de gazeteci olan CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş şunları söyledi: "Akın Atalay tam 541 gündür cezaevinde haksız, hukuksuz bir şekilde yatırılıyor. Akın Atalay'ın suçunun ne olduğunu bugüne kadar mahkeme heyeti söyleyemedi. Belki son karar duruşmasında söyleyebilirler diye umut ediyoruz. Biz biliyoruz ki Akın Atalay'ın gazetecilik yapmak dışında bir suçu yok. Akın Atalay'ı umarım perşembe veya cuma günü yeniden özgürlüğüne kavuşmuş bir şekilde görürüz. Bu cezaevinde yatan onlarca gazetecinin de bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Burada bir demokrasi ayıbı işleniyor."

Basın açıklamasının ardından duruşma salonuna kapısı açıldı, gazetenin yazar, yönetici, çalışanları ve izleyiciler içeri girdi.

Mahkeme heyeti de salonundaki yerini aldı, duruşma başladı.

Tutuklu olarak yargılanan Cumhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay, esasa ilişkin savunma yapmaya başladı.

Gelişmeleri aktaracağız...