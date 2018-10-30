Cumhuriyet Bayramı'na hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

29 Ekim 1923'teki cumhuriyetin ilanına 'Başarılı olmuş 15 Temmuz' diyen AKP'li yazar Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tezcan'ın, Twitter hesabından yaptığı, "#29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş halinden başka birşey değildir" paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

Skandal paylaşımın ardından Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak, Atatürk'ün hatırasına umuma açık bir şekilde alenen hakaret etmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle Fatih Tezcan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Tezcan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir ülkede devletin yıkılması devlet törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş halinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullanmış, daha sonra gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı.