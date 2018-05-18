Cumhurbaşkanlığı'ndan 'yeni çözüm süreci yok' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan İlnur Çevik'in "24 Haziran'dan sonra yeni bir çözüm süreci başlayabilir" açıklamasına yanıt verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur" diyen Kalın, "Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.